La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della bretella di Porto Fuori. I lavori sono previsti iniziare tra circa dieci mesi. La decisione riguarda la circuitazione di Porto Fuori, con l’approvazione in linea tecnica del progetto. Al momento non sono stati comunicati dettagli sui tempi di esecuzione o sui costi. La progettazione è ora pronta per passare alla fase di appalto e avvio dei lavori.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della circuitazione di Porto Fuori. La cosiddetta bretella, una strada lunga circa 1,5 chilometri, collegherà via Bonifica verso ovest alla statale 67 (Classicana) attraverso Via Staggi dallo svincolo esistente, girando intorno al paese a Nord. Si tratta di un’opera di cui si parla da tempo e in passato molto contestata soprattutto per gli espropri di alcuni terreni e perché, secondo alcuni proprietari, passerebbe troppo vicino alle abitazioni. Il progetto vale 3,879 milioni di euro è interamente a carico del Consorzio Porto Fuori Est, che è tenuto a realizzare il collegamento stradale in relazione al nuovo comparto urbanistico in via di realizzazione all’entrata del paese da via Bonifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Bretella’ di Porto Fuori. Via libera dalla Giunta al progetto esecutivo: "Lavori? Inizio tra 10 mesi"

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