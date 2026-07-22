Cimitero di Bergamo approvato l’ampliamento dell’impianto di cremazione

Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per ampliare l’impianto di cremazione nel Cimitero monumentale, con un investimento di 1,85 milioni di euro. L’obiettivo è potenziare un servizio pubblico sempre più richiesto. La decisione riguarda l’espansione dell’impianto esistente, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di esecuzione.

IL PROGETTO. «Per potenziare un servizio pubblico sempre più richiesto». Investimento complessivo di 1,85 milioni di euro. Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento dell’impianto di cremazione del Cimitero monumentale. Il progetto prevede la realizzazione di una terza linea in affiancamento alle due già esistenti e un insieme di opere, strutturali e impiantistiche, per migliorare la funzionalità del complesso. Un investimento complessivo di 1,85 milioni di euro, sostenuto da Scb Servizi cimiteriali di Bergamo, la società concessionaria dell’impianto. Un intervento strategico, spiega il comune, per incrementare la capacità operativa, migliorare gli ambienti e rendere più efficienti percorsi e attività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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