Tentano di forzare la cassaforte intelligente conservata negli uffici dell’impianto di cremazione del cimitero di Poggioreale

Nella notte, persone non identificate hanno tentato di forzare la cassaforte intelligente situata negli uffici dell’impianto di cremazione nel cimitero di Poggioreale, Napoli. L’episodio si è verificato in via Santa Maria del Pianto 87. Non ci sono dettagli su eventuali danni o furti, né sono state rese note le modalità dell’intervento. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Nella notte ignoti hanno tentato di forzare la cassaforte intelligente conservata negli uffici dell’impianto di cremazione del comune di Napoli di via Santa Maria del Pianto 87 nel cimitero di Poggioreale. I malviventi però non sono riusciti nel loro intento criminoso e sono scappati lasciando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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