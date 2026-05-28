Tentato furto nel cimitero di Poggioreale ladri forzano la cassaforte dell'impianto di cremazione

Notizia in breve

Nella notte, nel cimitero di Poggioreale a Napoli, si è verificato un tentativo di furto nell’impianto di cremazione. I ladri hanno tentato di forzare la cassaforte presente nell’impianto, ma sono riusciti a entrare senza portare via nulla e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Non ci sono state vittime o feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.