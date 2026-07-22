I Carabinieri hanno concluso una campagna nazionale di controlli sugli alimenti per animali da compagnia, con oltre 275 ispezioni effettuate. Durante le verifiche sono state sequestrate circa 200.000 confezioni considerate irregolari e poste sotto blocco.

Conclusa la campagna nazionale di controllo dei NAS sugli alimenti destinati agli animali da compagnia. Oltre 275 ispezioni e 200mila confezioni irregolari sottoposte a blocco dai Carabinieri. Servizio di Alessio Orlandi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cibo per gli animali, contrasto alla vendita online e illegalità

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