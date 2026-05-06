Animali in vendita alla Fiera di Casamassima Lav e associazioni | Pratica inaccettabile e da vietare
Durante la Fiera di Casamassima, alcuni stand hanno proposto la vendita di piccoli animali, attirando proteste da parte di associazioni e gruppi di tutela animale. Queste organizzazioni considerano la pratica inaccettabile e chiedono che venga vietata, sottolineando i rischi legati al benessere degli esemplari esposti e alle modalità di vendita. La questione ha suscitato un dibattito tra chi critica questa tradizione e chi difende le eventuali pratiche commerciali in vigore.
La vendita di piccoli animali in alcune bancarelle della fiera di Santa Croce a Casamassima, a pochi km da Bari, ha provocato polemiche tra chi sostiene che questa pratica sia ormai totalmente sorpassata e sia dannosa per gli esemplari che vengono esposti alla mercè degli avventori, e chi, invece.🔗 Leggi su Baritoday.it
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