Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, Piazza del Sagittario ha ospitato il ChorusLife Beer Fest. Durante le quattro serate, sono stati organizzati concerti dal vivo con band come Ligastory e Senza Filtro, oltre a un karaoke con JJP. L’evento ha proposto anche cucina tipica e birre artigianali, attirando il pubblico con musica e sapori.

GLI EVENTI. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita concerti dal vivo, cucina tipica e birre artigianali. Sul palco anche Ligastory, Senza Filtro e il karaoke di JJP. Quattro serate di musica dal vivo, divertimento, buon cibo e birra. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita il ChorusLife Beer Fest, nuovo appuntamento dell’estate di ChorusLife. Il programma propone ogni sera uno spettacolo differente, spaziando dalla musica bergamasca al rock italiano, fino ai grandi successi degli anni Novanta e al karaoke. Ad aprire il festival, giovedì 16 luglio, saranno Bepi & The Prismas. Tiziano Incani e la sua band porteranno sul palco uno spettacolo capace di unire ironia, dialetto, rock e sonorità country. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ChorusLife Beer Fest, la piazza si accende tra musica live, karaoke, birra e cucinaDal 16 al 19 luglio, Piazza del Sagittario ospita il ChorusLife Beer Fest, un evento di quattro giorni che offre musica dal vivo, karaoke, birra e...

Calisese Beer Fest: musica, birra e sapori romagnoli dal 4 giugnoDal 4 giugno si tiene il Calisese Beer Fest, evento dedicato a musica, birra e sapori romagnoli.

Si parla di: Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori.

Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e saporiDa giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita concerti dal vivo, cucina tipica e birre artigianali. Sul palco anche Ligastory, Senza Filtro e il karaoke di JJP. ecodibergamo.it

Gusto, birra e divertimento: arriva ChorusLife Beer FestDal 16 al 19 luglio 2026 alle 19 a ChorusLife, a Bergamo, arriva ChorusLife Beer Fest, evento dedicato al divertimento, alla buona cucina e, naturalmente, alla regina della festa: la birra. Piazza ... bergamonews.it