choc a napoli abusa di un 12enne e lo confessa alla moglie

Un uomo di Napoli ha ammesso di aver abusato di un bambino di 12 anni. La confessione è avvenuta davanti alla moglie, che gli ha chiesto spiegazioni dopo aver letto alcuni post offensivi sul suo conto. L’uomo si è recato in un ufficio di polizia e ha raccontato quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini e ha ascoltato la vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giravano post offensivi sul suo conto e, spinto dalla moglie, peraltro piuttosto nota in città, si è recato in commissariato per sporgere denuncia contro gli hater ma, sentendosi in colpa, non ce l’ha fatta e alla fine ha confessato prima alla moglie e poi alle forze dell’ordine: ha confermato, anche al gip di Nola Teresa Valentino, di essere l’ autore degli abusi sessuali ai danni di un 12enne, il 46enne arrestato dalla Polizia di Stato a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Gli abusi, secondo quanto emerso dalle indagini, risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 13 giugno: dopo aver carpito la fiducia del 12enne (la famiglia è difesa dall’avvocato Francesco Petruzzi) con la scusa di fare una ricerca sul web lo ha violentato nel retrobottega del negozio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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