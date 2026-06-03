Le bulle le botte e il processo alla 12enne I dettagli choc | Devi inginocchiarti davanti a tutti
Durante l'aggressione a una studentessa di 12 anni a Guastalla, sono stati trovati un coltello e segni di botte. Le compagne hanno costretto la vittima a inginocchiarsi davanti a tutti. La ragazza ha riportato contusioni e lesioni. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nessuna informazione sui responsabili o sulle eventuali misure adottate. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario.
Guastalla (Reggio Emilia), 3 giugno 2026 – Era spuntato anche un coltello durante l’aggressione delle compagne bulle alla studentessa di 12 anni avvenuta nei giorni scorsi a Guastalla, nel Reggiano. Uno dei ragazzini impegnati a urlare, a incitare alla violenza e a filmare il pestaggio era infatti in possesso di un’arma. Lama piccola, ma sempre un oggetto capace di far male. Un nuovo particolare inquietante. Il nuovo particolare rende l’intera vicenda ancora più inquietante, restituendo uno spaccato adolescenziale difficile da inquadrare e da comprendere. Dalle testimonianze e dall’analisi dei video (non tutti caricati sul web) gli inquirenti hanno accertato che un coltello cade dalla tasca di un ragazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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