Le bulle le botte e il processo alla 12enne I dettagli choc | Devi inginocchiarti davanti a tutti

Notizia in breve

Durante l'aggressione a una studentessa di 12 anni a Guastalla, sono stati trovati un coltello e segni di botte. Le compagne hanno costretto la vittima a inginocchiarsi davanti a tutti. La ragazza ha riportato contusioni e lesioni. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nessuna informazione sui responsabili o sulle eventuali misure adottate. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario.