Abusa di una 12enne conosciuta in oratorio e si fa mandare foto intime | ex animatore 29enne condannato

Un uomo di 29 anni, ex animatore di un oratorio in provincia di Bergamo, è stato condannato in modo definitivo a tre anni e quattro mesi di carcere. La condanna segue un procedimento giudiziario relativo a episodi di abuso nei confronti di una ragazza di 12 anni, conosciuta in oratorio, e all'invio di foto intime. La vicenda si è conclusa con la sentenza definitiva da parte del tribunale.

Un ex animatore 29enne di un oratorio bergamasco è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo è stato ritenuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con una ragazzina di 12 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bergamo, atti sessuali con una 12enne conosciuta all’oratorio: condannato animatoreBergamo – Aveva conosciuto una 12enne all'oratorio dove lavorava come animatore, e con lei aveva intrapreso una relazione.

Relazione con una 12enne conosciuta in oratorio: arrestato, dovrà scontare 3 anni e 4 mesiI Carabinieri della Compagnia di Treviglio, nella giornata del 7 maggio, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di M.

Argomenti più discussi: Messina, attira un minorenne in spiaggia con un pretesto e abusa di lui: arrestato un 47enne; Milano, prima la violenza sessuale poi la rapina: arrestati due fratelli. Il minorenne abusa di una ragazza, l'altro (ora in carcere) minaccia e tiene lontani gli amici; L’abuso di antibiotici uccide: le sette regole d’oro per evitare di prenderli. Parte una campagna; Monaco buddista arrestato con l'accusa di stupro di una 15enne.

Questo tizio è così fastidioso! reddit

Abusa di una 12enne conosciuta in oratorio e si fa mandare foto intime: ex animatore 29enne condannatoUn ex animatore 29enne di un oratorio bergamasco è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione ... fanpage.it