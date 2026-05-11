Abusa di una 12enne conosciuta in oratorio e si fa mandare foto intime | ex animatore 29enne condannato

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni, ex animatore di un oratorio in provincia di Bergamo, è stato condannato in modo definitivo a tre anni e quattro mesi di carcere. La condanna segue un procedimento giudiziario relativo a episodi di abuso nei confronti di una ragazza di 12 anni, conosciuta in oratorio, e all'invio di foto intime. La vicenda si è conclusa con la sentenza definitiva da parte del tribunale.

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Un ex animatore 29enne di un oratorio bergamasco è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo è stato ritenuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con una ragazzina di 12 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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