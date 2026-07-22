Chicago PD la tredicesima stagione da stasera su Italia 1 | le anticipazioni del 22 luglio

Notizia in breve

Stasera su Italia 1 viene trasmessa la tredicesima stagione di Chicago P.D. La serie segue le operazioni dell’Unità d’Intelligence del Distretto 21, con scene di alta tensione e interventi delle forze dell’ordine. La nuova stagione si apre con un episodio che mostra le indagini su un caso di rapina armata. Sono previste nuove trame e personaggi, mentre le puntate successive continueranno a focalizzarsi sulle attività e le sfide quotidiane degli agenti.