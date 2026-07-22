Chicago PD la tredicesima stagione da stasera su Italia 1 | le anticipazioni del 22 luglio
Stasera su Italia 1 viene trasmessa la tredicesima stagione di Chicago P.D. La serie segue le operazioni dell’Unità d’Intelligence del Distretto 21, con scene di alta tensione e interventi delle forze dell’ordine. La nuova stagione si apre con un episodio che mostra le indagini su un caso di rapina armata. Sono previste nuove trame e personaggi, mentre le puntate successive continueranno a focalizzarsi sulle attività e le sfide quotidiane degli agenti.
Debutta in chiaro stasera, mercoledì 22 luglio, la tredicesima stagione di Chicago P.D., l'amatissima serie poliziesca incentrata sulle operazioni ad altissima tensione dell'Unità d'Intelligence del Distretto 21. Dopo il passaggio su Sky a dicembre dell'anno scorso, i nuovi episodi sbarcano su Italia 1 a partire dalle 21.30 con i primi tre appuntamenti della stagione. Tra tensioni istituzionali, vecchi conti da regolare e nuovi crimini da sventare per le strade della Windy City, la squadra è pronta a tornare in prima linea. Cosa riserveranno le prime storie in onda questa sera? La dodicesima stagione si era chiusa lasciando cicatrici profonde e rinnovati equilibri all'interno del distretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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