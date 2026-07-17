Stasera, venerdì 17 luglio, su Italia 1 va in onda la prima puntata della quattordicesima stagione di Chicago Fire. La serie, creata da Dick Wolf, torna in televisione con nuovi episodi che raccontano le vicende dei vigili del fuoco e dei soccorritori. La trasmissione è prevista in prima serata e fa parte dell’offerta estiva dedicata all’universo One Chicago.

Va in onda stasera, venerdì 17 luglio, in prima serata su Italia 1 la quattordicesima stagione di Chicago Fire, la serie cult firmata da Dick Wolf che torna a infiammare ancora una volta l'estate degli appassionati dell'universo One Chicago. Ventuno episodi che riprendono a raccontare l'adrenalina, le emergenze e l'azione dei pompieri della Caserma 51. La nuova stagione è andata in onda, in prima visione negli Stati Uniti, su NBC dal 1º ottobre 2025 al 13 maggio 2026. In Italia è stata trasmessa su Sky Serie dal 3 dicembre 2025 e, ora, debutta in chiaro alle 21.26 su Italia 1. Nel primo episodio, intitolato Abbattere ogni ostacolo, la squadra della Caserma 51 interviene in emergenze sul filo del rasoio e senza il supporto della polizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chicago Fire 14 da stasera su Italia 1: le anticipazioni del 17 luglio

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Chicago fire season 14 episode 13 reckoning part 1

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