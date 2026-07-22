Il Gruppo Armani ha avviato le selezioni per il personale presso la Capannina, locale di Forte dei Marmi recentemente acquisito. Le candidature sono aperte a chi desidera lavorare nel locale. Le procedure di assunzione sono in corso e si cercano nuovi membri da inserire nel team. La ricerca riguarda diverse figure professionali e le candidature devono essere inviate secondo le modalità indicate. Non sono stati forniti dettagli sui requisiti specifici o sui termini di candidatura.

Forte dei Marmi, 22 luglio 2026 – Chi vuole lavorare in Capannina si faccia avanti. Lo staff del Gruppo Armani, che da circa un anno ha rilevato lo storico locale, è già a caccia di personale, anche se attualmente la Capannina è pannellata e messa in sicurezza in attesa dell’avvio dei necessari lavori di adeguamento previsti dall’autunno, per poi riaprire per la stagione 2027. E anche se il traguardo è ancora lontano, è già fissato il recruiting del personale. Si cercano: personale di sala, camerieri, bartender e hostess intenzionati a intraprendere una nuova avventura lavorativa. Per candidarsi è necessario inviare una mail con curriculum all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi vuole lavorare in Capannina si faccia avanti: via alle selezioni del personale

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