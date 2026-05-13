Choc a Stornarella trovati senza vita i gatti di una colonia felina | Chi ha visto si faccia avanti

A Stornarella, nel Foggiano, sono stati trovati morti alcuni gatti di una colonia felina registrata. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso amarezza per quanto accaduto e ha invitato chi ha visto qualcosa a farsi avanti. La scoperta ha suscitato attenzione tra i residenti e le associazioni locali che si occupano di tutela animale. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

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