Un uomo tetraplegico, vittima di un incidente stradale, ha chiesto pubblicamente che chi era alla guida dell'auto coinvolta si faccia avanti. La richiesta è stata accompagnata da un appello diretto, invitando chi c'era al volante a riconoscersi e a prendere responsabilità. La richiesta di chiarimenti arriva dopo la decisione di annullare un risarcimento già stabilito in un procedimento legale.

Pesaro, 7 maggio 2026 – “Chi guidava quella macchina si faccia vivo. E si metta una mano sul cuore”. Dodici anni dopo l’incidente che lo ha lasciato tetraplegico quando aveva appena 17 anni, Alessandro Moneti interviene dopo la sentenza della Corte d’Appello di Ancona pubblicata lunedì scorso che ha cancellato il maxi-risarcimento da oltre un milione di euro riconosciuto in primo grado. E lancia un appello a chi, secondo la sua ricostruzione, quella notte sarebbe fuggito senza fermarsi. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacaresta-tetraplegico-dopo-lo-schianto-1d6892ad Un Trattore per Alessandro Moneti Moneti, come commenta questa sentenza? “Ci rivolgeremo alla Cassazione perché questa decisione per me è semplicemente un’ingiustizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risarcimento cancellato: “Io, tetraplegico dopo l’incidente, chi guidava l’auto si faccia avanti”

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