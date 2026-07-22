Vincenzo Montella ha perso la sorella, Caterina, morta in ospedale dopo essere stata ricoverata in seguito a un grave incidente domestico. La morte è avvenuta in modo improvviso e dopo alcuni giorni di ricovero. Montella, ex calciatore e attuale allenatore, ha comunicato la notizia. La famiglia si trova a dover affrontare il lutto. La notizia ha fatto il giro dei media locali.

Un lutto improvviso ha colpito Vincenzo Montella, ex attaccante di Roma e Sampdoria e attuale commissario tecnico della nazionale turca: la sorella Caterina è morta in ospedale, dove era ricoverata da giorni dopo un grave incidente domestico. La notizia ha suscitato commozione sia in Italia che in Turchia, dove il tecnico campano guida da tempo la selezione nazionale. Chi era Caterina Montella. Caterina Montella era la sorella di Vincenzo e, a differenza del fratello, aveva sempre vissuto lontano dai riflettori dei media. Originaria di Castello di Cisterna, comune alle porte di Napoli ai piedi del Vesuvio, da tempo non risiedeva più nel paese natale, pur mantenendo con esso un legame profondo, testimoniato anche dalla scelta della famiglia di celebrare lì le esequie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Caterina, la sorella di Vincenzo Montella, morta tragicamente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026: Serena Brancale abbraccia Sal Da Vinci nel backstage in finale

Notizie e thread social correlati

Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella Caterina: era ricoverata dopo un grave incidente domesticoÈ morta in ospedale la sorella di Vincenzo Montella, ricoverata da giorni in condizioni critiche dopo un grave incidente domestico.

Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella CaterinaLa sorella del tecnico della nazionale turca è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico.

Temi più discussi: Lutto per Montella, morta la sorella Caterina; Meryl Streep, Robert De Niro e quella voglia di happy end; Montella, grave lutto: è morta la sorella; LUTTO - È morta la sorella di Vincenzo Montella.

Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. I funerali di Caterina Montella si terr x.com

Caterina Montella, morta la sorella maggiore del ct della Turchia Vincenzo: chi era e cosa sappiamoCaterina Montella era la sorella maggiore di Vincenzo Montella e, a differenza del fratello, ha sempre vissuto lontano dall’attenzione dei ... msn.com

Chi era Caterina, la sorella di Vincenzo Montella, morta tragicamenteUn lutto improvviso ha colpito Vincenzo Montella, ex attaccante di Roma e Sampdoria e attuale commissario tecnico della nazionale turca: la sorella Caterina è morta in ospedale, dove era ricoverata da ... dilei.it