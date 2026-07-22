Chi è Lorenzo Ferrari il single vicino a Sabrina Soussi a Temptation Island 2026

Lorenzo Ferrari, uno dei single di Temptation Island 2026, ha attirato l'attenzione nel villaggio. È stato notato vicino a Sabrina Soussi, fidanzata di un altro partecipante. La presenza di Ferrari ha suscitato discussioni tra i concorrenti e il pubblico. Nessun dettaglio sulle dinamiche tra i partecipanti è stato comunicato. La sua identità e il ruolo nella trasmissione restano al centro di attenzione.

Lorenzo Ferrari è uno dei single di Temptation Island 2026 che ha subito attirato l'attenzione nel villaggio, conquistando in particolare Sabrina Soussi, fidanzata di Giovanni Grazioso. Originario di Verona, lavora come rappresentante nel settore della cosmetica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adesso è anche ufficiale: Lorenzo #Ferrari, 2006 ex #SsLazio, al #Barletta x.com

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