Nella prossima puntata di Temptation Island, in programma lunedì 20 luglio 2026, sarà mostrato un bacio tra Sabrina e il single Lory. La scena ha suscitato reazioni di rabbia da parte di un partecipante, che ha reagito ai video trasmessi dalla fidanzata. La puntata includerà anche altre clip che riguardano i rapporti tra i protagonisti e i tentatori. La produzione non ha commentato i dettagli delle registrazioni.

"Bacio passionale tra Sabrina e il single Lory", questo è quello che potremmo vedere nella nuova puntata di Temptation Island, in onda lunedì 20 luglio 2026, secondo le ultime indiscrezioni. Già nello scorso appuntamento, il fidanzato era apparso furioso per i video visti su Sabrina, portandolo a chiedere un falò di confronto immediato, rifiutato dalla ragazza. I prossimi filmati che gli mostrerà il conduttore Filippo Bisciglia potrebbero portare alla rottura definitiva. Giovanni perde la pazienza davanti al legame tra Sabrina e il single Lory La storia tra Sabrina e Giovanni a Temptation Island continua ad essere una delle più discusse di questa edizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, "bacio passionale tra Sabrina e il single Lory", Giovanni furioso dopo i VIDEO dalla fidanzata

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Temptation Island 2026 - La reazione di Giovanni ai video di Sabrina

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