Quattordicesima pensionati da 336 a 655 euro | chi la prende e quando Requisiti e quando serve fare domanda

Tra luglio e agosto, i pensionati riceveranno la quattordicesima, una somma aggiuntiva che varia da 336 a 655 euro. L’erogazione avviene automaticamente senza bisogno di fare domanda, salvo alcuni casi particolari. Per riceverla bisogna rispettare determinati requisiti di reddito e di età. La somma viene calcolata e distribuita dall’Inps con l’assegno di luglio, con un pagamento che si conclude entro il mese di agosto.

Si avvicina il pagamento della quattordicesima per i pensionati. La cosiddetta "somma aggiuntiva" alla pensione viene erogata d'ufficio dall'Inps con l'assegno di luglio (in alcuni casi a dicembre). Ma non tutti la riceveranno. Perché è destinata solo a chi ha dei determinati requisiti. Nel 2025 a riceverla erano stati circa tre milioni di pensionati, quelli che rientravano nell'elenco dei beneficiari. Quattordicesima dei pensionati, tutte le informazioni Chi sono dunque questi beneficiari? Eccone la fotografia: 1) titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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