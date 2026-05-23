Modello 730 2026 | chi non deve fare la dichiarazione dei redditi e quando conviene presentarla comunque

Notizia in breve

Per il Modello 730 2026, non tutti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Sono previste soglie di esonero che determinano chi può evitare l'invio, anche se in molti casi è comunque consigliabile presentarlo per recuperare bonus e spese mediche. L'invio del modello è richiesto principalmente se si superano determinati limiti di reddito o se si hanno specifici crediti fiscali da richiedere. La scadenza di presentazione si colloca tra aprile e maggio.