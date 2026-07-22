che storia aveva abderrahim fakir

Abderrahim Fakir è morto domenica 19 luglio mentre era immobilizzato da due poliziotti a Bologna. Prima della morte, aveva espresso timori di essere rimpatriato in Marocco e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra. Fakir aveva anche debiti e si trovava in una condizione di disagio, con quattro operatori sanitari presenti durante l’immobilizzazione.

L'uomo morto mentre due poliziotti lo immobilizzavano aveva debiti, temeva di essere rimpatriato in Marocco e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra Abderrahim Fakir è morto domenica 19 luglio a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano e quattro operatori sanitari assistevano alla scena. Si conoscono bene i suoi ultimi minuti di vita, che sono stati ripresi in un video molto circolato e dibattuto in questi giorni. Si sa invece pochissimo di lui e del perché si trovasse lì. C’è un verbale del pronto soccorso che suggerisce che Fakir soffrisse di disagio psichico: il 20 giugno si era fatto un taglio in un polso ed era andato in ospedale a chiedere di parlare con uno psichiatra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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