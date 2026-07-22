Che fine ha fatto Casa Velaryon nel Trono di Spade?

Casa Velaryon non è più protagonista nella serie “House of the Dragon” e nel sequel “Il Trono di Spade”. Dopo aver avuto un ruolo significativo nelle prime stagioni, la casata non appare nelle puntate successive. Non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o ritorni della famiglia nella trama. La loro presenza si limita agli eventi iniziali e alle vicende narrate nelle prime stagioni. Nessuna informazione ufficiale indica un ritorno o un approfondimento futuro sulla casata.

Per gli appassionati di House of the Dragon e Il Trono di Spade, Casa Velaryon rappresenta una delle dinastie più affascinanti della storia di Westeros, signori di Driftmark e padroni della flotta più potente dei Sette Regni, i Velaryon raggiunsero il loro apice sotto la guida del leggendario Corlys Velaryon, il celebre “Serpente di Mare”, tuttavia la devastante Danza dei Draghi cambiò per sempre il destino della casata. La Danza dei Draghi. Durante la guerra civile tra i sostenitori di Rhaenyra Targaryen e quelli di Aegon II, Casa Velaryon si schierò al fianco della fazione dei Neri, pagando un prezzo altissimo. La famiglia perse numerosi membri di spicco, tra cui la principessa Rhaenys Targaryen, mentre gran parte della sua imponente flotta venne distrutta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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How Jacaerys Velaryon Really Died .

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