Una star dello spettacolo ha recentemente espresso il suo sostegno alla stagione finale della serie televisiva, affermando che le decisioni prese sono state corrette. La conclusione della serie, basata sui romanzi di George R.R. Martin, ha generato forti reazioni tra i fan, portando anche alla creazione di una petizione che chiedeva di rifare le riprese dell’ultimo episodio. La discussione tra sostenitori e detrattori continua a coinvolgere il pubblico, con opinioni molto contrastanti sulla conclusione della storia.

L'ultimo capitolo dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin aveva diviso i fan, al punto da dare il via a una petizione per chiedere venisse rigirata. Il finale della serie Il Trono di Spade è uno dei più controversi degli ultimi anni, tuttavia uno dei protagonisti ha difeso ancora una volta il lavoro compiuto dagli sceneggiatori. Lo show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin si è concluso con le puntate della stagione 8 che, all'epoca della messa in onda, avevano persino portato molti spettatori a lanciare una petizione per chiedere a HBO di rigirare l'ultimo capitolo della storia. La difesa dell'interprete di Jon Snow Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha difeso la stagione 8 della serie Il trono di spade, di cui potete . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Trono di Spade, una star difende la stagione finale: "Quello che hanno fatto è la cosa giusta"

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A Knight of the Seven Kingdoms | Inside the Episode: Season 1 Episode 3 | HBO

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