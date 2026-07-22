Durante la Danza dei Draghi, la Casa Hightower non ha subito una completa estinzione, ma il suo ruolo è rimasto meno evidente rispetto ad altri casati. La guerra tra Targaryen ha causato la caduta di numerosi principi e pretendenti, lasciando Westeros in rovina. Nonostante le perdite, la famiglia Hightower è riuscita a mantenere una presenza nel continente, anche se il suo potere si è indebolito significativamente rispetto al passato.

La Danza dei Draghi è ricordata come il conflitto che più di altri spezzò il potere della dinastia Targaryen, draghi, principi e pretendenti al Trono di Spade caddero uno dopo l’altro lasciando Westeros in ginocchio, e tra queste, nessuna rappresenta meglio il concetto di “sconfitta senza estinzione” della Casa Hightower. Per anni gli Hightower avevano raggiunto un’influenza senza precedenti, Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, era diventato l’uomo più influente del regno dopo il sovrano, mentre sua figlia Alicent, seconda moglie di Viserys I, governava Approdo del Re controllando la politica dei Sette Regni in vece di suo marito gravemente malato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Che fine ha fatto casa Hightower nel Trono di Spade

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ECCO CHE FINE HANNO FATTO GLI HIGHTOWER IN GAME OF THRONES

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