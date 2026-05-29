Nel trailer finale della terza stagione di House of the Dragon, si vede un'escalation di conflitti con draghi, flotte e eserciti coinvolti in uno scontro aperto. La guerra tra le fazioni dei Verdi e dei Neri dilaga, trasformando Westeros in un campo di battaglia totale. Le immagini mostrano battaglie intense, con droni e soldati pronti allo scontro, mentre le fazioni si preparano a una lotta senza esclusione di colpi.

Il trailer finale della terza stagione mostra draghi, flotte ed eserciti in guerra: lo scontro tra Verdi e Neri trasforma Westeros in un campo di battaglia totale. La guerra per il Trono sta per ricominciare. HBO ha pubblicato il trailer finale di House of the Dragon 3, anticipando un nuovo capitolo fatto di intrighi politici, tradimenti, distruzione e spettacolari battaglie tra draghi. La serie ambientata nell'universo de Il trono di spade tornerà dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW (visibile anche su HBO Max per gli abbonati), in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. La stagione sarà composta da 8 episodi e continuerà a raccontare la guerra civile dei Targaryen, ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, nel trailer finale esplode la guerra totale per il Trono di Spade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

House Of The Dragon | Stagione 3 | Trailer Finale | Sky Italia

Notizie e thread social correlati

House Of The Dragon 3, nell’ultimo trailer dello spinoff del Trono di Spade lo scontro è all’apiceHBO Max ha diffuso il trailer finale della terza stagione di House Of The Dragon, spin-off del Trono di Spade.

House of the Dragon 3: trailer e data di uscita ufficiale, torna la guerra dei TargaryenÈ stato rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon, che sarà disponibile presto sugli schermi.

Temi più discussi: House of the Dragon 3 regalerà ai fan 'l'episodio più folle di sempre'; House of the Dragon 3, finalmente! Quando esce, new entry, cosa aspettarci; House of the Dragon 3 avrà una battaglia epica: L'episodio più folle mai visto in tv; House of the Dragon, il creatore Ryan Condal rompe il silenzio e conferma quando finirà la serie HBO.

House of the Dragon Stagione 3 | Ultima Visione | HBO Max (Spoiler Principali) reddit

House of the Dragon 3 debutterà in anteprima al Taormina Film FestivalIl 10 giugno prenderà il via il 72° Taormina Film Festival con un'anteprima davvero spettacolare: gli spettatori potranno infatti assistere al primo episodio della stagione 3 della serie House of the ... msn.com

House of the Dragon 3: Il trailer ufficiale della terza stagione svela la data d'uscitaLa terza stagione di House of the Dragon in Italia arriverà anche su Sky e in streaming su NOW a giugno: il trailer ufficiale dei nuovi episodi e tutte le anticipazioni. comingsoon.it