Una tecnologia di telecamere con intelligenza artificiale viene testata sulla strada Firenze-Pisa-Livorno, la principale arteria toscana. Per ora, il sistema è in fase sperimentale e non sono previste multe. Le telecamere monitorano il traffico e analizzano i comportamenti degli automobilisti, ma non sono ancora state avviate sanzioni automatiche. La sperimentazione riguarda esclusivamente il controllo del flusso veicolare e non l'applicazione di multe in questa fase.

Firenze, 22 luglio 2026 – Una nuova tecnologia basata sull'intelligenza artificiale si affaccia sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione più trafficata della Toscana. Recentemente, come segnalato da Il Tirreno, la Città metropolitana di Firenze ha autorizzato l'installazione di dispositivi di ultima generazione che mirano a rivoluzionare il monitoraggio del traffico. È bene però fare subito chiarezza per evitare allarmismi: si tratta di una fase di sperimentazione che partirà a breve e, almeno per il momento, non scatterà alcuna sanzione per gli automobilisti. https:www.lanazione.itcronacamulte-velocita-dtqjbawx Dove l’installazione delle nuove telecamere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che cosa controllano le “super telecamere” con intelligenza artificiale, la sperimentazione (per ora senza multe)

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