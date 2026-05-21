La nuova truffa con l’intelligenza artificiale che chiede rimborsi illeciti | cosa succede e come funziona

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova truffa legata all’intelligenza artificiale sta circolando in Emilia-Romagna, coinvolgendo anche Parma. La truffa si manifesta attraverso richieste di rimborsi illeciti, inviate agli utenti sulla piattaforma Vinted. Le vittime ricevono messaggi che sembrano provenire da sistemi automatizzati e vengono indotte a fornire dati personali o a effettuare pagamenti indebiti. Il codice regionale ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini su questa frode che sfrutta l’uso di tecnologie avanzate.

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Codici Emilia-Romagna richiama l’attenzione dei cittadini su una nuova truffa che sta circolando in regione, Parma compresa, sulla piattaforma Vinted. Si tratta di una frode che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere rimborsi indebiti ai danni dei venditori.Dopo aver ricevuto il prodotto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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231 - Occhio alle nuove truffe con lIntelligenza Artificiale!

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