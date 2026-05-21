La nuova truffa con l’intelligenza artificiale che chiede rimborsi illeciti | cosa succede e come funziona

Una nuova truffa legata all’intelligenza artificiale sta circolando in Emilia-Romagna, coinvolgendo anche Parma. La truffa si manifesta attraverso richieste di rimborsi illeciti, inviate agli utenti sulla piattaforma Vinted. Le vittime ricevono messaggi che sembrano provenire da sistemi automatizzati e vengono indotte a fornire dati personali o a effettuare pagamenti indebiti. Il codice regionale ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini su questa frode che sfrutta l’uso di tecnologie avanzate.

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