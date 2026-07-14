Léonie Cassel ha sfilato per la prima volta in occasione dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana. La modella, figlia di due noti attori francesi e sorella di una modella già affermata, ha indossato una serie di abiti di alta sartoria durante l’evento. La sua presenza sulla passerella ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di moda.

Nuovo volto da tenere d’occhio nel panorama della moda internazionale, Léonie Cassel ha fatto il suo ingresso ufficiale nel fashion system con un debutto destinato ad attirare l’attenzione. La secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, nata nel 2010 e oggi sedicenne, ha sfilato per la prima volta in occasione della presentazione della collezione Alta Moda di Dolce&Gabbana. Cresciuta lontano dai riflettori rispetto ai celebri genitori, Léonie compie così il suo primo passo nel mondo delle passerelle scegliendo una delle maison italiane più rappresentative. È la sorella minore di Deva Cassel, che negli ultimi anni si è già affermata come modella e volto di importanti campagne di moda, seguendo a sua volta le orme della madre. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Léonie Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel e sorella di Deva Cassel, debutta in passerella per l'Alta Moda di Dolce&Gabbana

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Monica Bellucci, once called the sexiestwoman in the world, now has twodaughters

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