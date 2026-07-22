Durante il 77º Ballo della Croce Rossa a Monte Carlo, Charlène di Monaco ha indossato un abito color oro champagne, richiamando lo stile di Grace Kelly degli anni Cinquanta. La partecipante ha scelto un look che ha suscitato attenzione tra i presenti, evidenziando un richiamo alla moda dell’epoca d’oro di Hollywood. La sua presenza si è distinta per l’accuratezza dell’outfit, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’evento.

Al 77esimo Ballo della Croce Rossa Monegasca, Charlène di Monaco ha riportato a Monte Carlo il fascino della Hollywood degli anni Cinquanta, apparendo in un abito color oro champagne che evocava immediatamente l’eleganza di Grace Kelly. Non una riproduzione letterale di uno dei suoi look, quanto una citazione costruita attraverso il colore, la silhouette e soprattutto un’acconciatura da diva d’altri tempi. Accanto al principe Alberto II, Charlène ha indossato una creazione su misura di Elie Saab, caratterizzata da una linea lunga e fluida, un raffinato drappeggio sul busto e una scollatura asimmetrica che lasciava scoperte le spalle. Il tessuto metallico, attraversato dalla luce a ogni movimento, richiamava gli abiti sontuosi del cinema classico senza trasformarsi in un esercizio nostalgico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Charlène di Monaco incanta al Ballo della Croce Rossa con un look ispirato a Grace Kelly

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Princess Charlene of Monaco takes center stage The 2026 Monaco Grand Prix

Notizie e thread social correlati

Charlène di Monaco incanta al Gala della Croce Rossa con un abito dorato di Elie Saab ispirato allo stile iconico di Grace Kelly.Durante la 77ª edizione del Gala della Croce Rossa di Monaco, una figura femminile ha indossato un abito dorato di Elie Saab, ispirato allo stile di...

Charlène di Monaco come Grace Kelly, con onde alla vecchia Hollywood e trucco golden hours, per il Gala della Croce Rossa di MonacoDurante il Gala della Croce Rossa di Monaco, la principessa ha optato per uno stile vintage ispirato a Grace Kelly, con onde alla Hollywood e trucco...

Temi più discussi: Galà della Croce Rossa, pagelle look: Charlene incanta in oro, Camille (nipote di Grace) chic, Alberto e il papillon rosso; Charlène di Monaco incanta al Gala della Croce Rossa con un abito dorato di Elie Saab ispirato allo stile iconico di Grace Kelly; Charlène di Monaco come Grace Kelly con onde alla vecchia Hollywood e trucco golden hours per il Gala della Croce Rossa di Monaco; Vent' anni fa confessava | Al mio debutto sembravo un albero di Natale Oggi Charlene di Monaco ha letteralmente cambiato stile Un' evoluzione pazzesca Vi piace questo stile da dea? ?.

Charlène di Monaco incanta al Ballo della Croce Rossa con un look ispirato a Grace KellyIn Elie Saab color oro champagne e con onde da diva della Hollywood anni Cinquanta, la principessa rende omaggio all’eleganza senza tempo della celebre suocera. panorama.it

Charlène di Monaco al Ballo della Croce Rossa è la sosia di Grace KellyCharlène di Monaco incanta al Gala della Croce Rossa con un abito dorato di Elie Saab ispirato allo stile iconico di Grace Kelly. amica.it