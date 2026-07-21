Durante il Gala della Croce Rossa di Monaco, la principessa ha optato per uno stile vintage ispirato a Grace Kelly, con onde alla Hollywood e trucco dorato. Indossava un abito dorato, aderente e brillante, e ha lasciato da parte la sua acconciatura abituale di capelli corti e riga centrale. La scelta estetica ha richiamato il look delle dive di un tempo, puntando su un fascino retrò.

La sua scelta estetica dal piglio vintage sembrava ispirarsi senza alcun dubbio alla suocera Grace Kelly. La principessa in abito dorato fasciante e scintillante ha abbandonato la sua abituale acconciatura, capelli biondi corti con riga centrale, rigorosi e bon ton, per recuperare il glamour delle dive di una volta. L'acconciatura capelli in stile royal vintage di Charlène Il nuovo stiyling dei capelli scelti da Charlène di Monaco, pur se corto, propone una morbidezza inedita per la reale. Le onde con le punte arrotondate e il classico ciuffo a «S», quello che nel settore è definito Peekaboo, le donavano un'aria tipica della grandi star di un tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco come Grace Kelly, con onde alla vecchia Hollywood e trucco golden hours, per il Gala della Croce Rossa di Monaco

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