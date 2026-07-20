Durante la 77ª edizione del Gala della Croce Rossa di Monaco, una figura femminile ha indossato un abito dorato di Elie Saab, ispirato allo stile di Grace Kelly. La scelta del vestito ha attirato l’attenzione per il suo impatto visivo. L’evento si svolge nel Principato ed è uno dei più importanti nel calendario mondano locale. La partecipante ha optato per un look di grande rilievo, contribuendo alla scena dell’evento.

Charlène di Monaco ha scelto un look di grande impatto per prendere parte alla 77ª edizione del Gala della Croce Rossa di Monaco, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondano del Principato. Al fianco del principe Alberto II, la principessa ha sfoggiato una creazione couture di Elie Saab che ha immediatamente richiamato alla memoria l’inconfondibile eleganza di Grace Kelly. Un abito couture che celebra l’eleganza senza tempo. Per la serata di gala, Charlène ha indossato un abito su misura in una luminosa tonalità oro, caratterizzato da una silhouette sofisticata con scollo asimmetrico all’americana e un corpetto impreziosito da delicati drappeggi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlène di Monaco incanta al Gala della Croce Rossa con un abito dorato di Elie Saab ispirato allo stile iconico di Grace Kelly.

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