Per le cessioni di immobili soggetti a Superbonus, la plusvalenza si determina considerando la data di acquisto dell’immobile. La normativa fiscale stabilisce che, in caso di vendita, l’imposta sulla plusvalenza si applica se l’immobile è stato detenuto per meno di cinque anni, con riferimento alla data di acquisto. La data di cessione o di acquisto è quindi il parametro chiave per il calcolo dell’imposta. La normativa attuale si applica sia alle cessioni dirette che alle operazioni di cessione di crediti fiscali.

Il panorama normativo e fiscale legato alle agevolazioni edilizie in Italia ha subito negli ultimi anni una metamorfosi radicale. Se la prima fase del superbonus è stata caratterizzata dalla corsa all’efficientamento energetico e alla sisma bonificazione – trainata dai meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito -, la fase attuale si sta concentrando sugli effetti collaterali di natura fiscale a lungo termine. Tra questi, lo spauracchio principale per i contribuenti è rappresentato dalla nuova tassazione sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili riqualificati. In questo contesto di forte incertezza, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento di fondamentale importanza attraverso la risposta all’interpello n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cessione immobile e Superbonus, per la plusvalenza conta la data di acquisto casa

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