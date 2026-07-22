Cessione immobile e Superbonus per la plusvalenza conta la data di acquisto casa

Da quifinanza.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per le cessioni di immobili soggetti a Superbonus, la plusvalenza si determina considerando la data di acquisto dell’immobile. La normativa fiscale stabilisce che, in caso di vendita, l’imposta sulla plusvalenza si applica se l’immobile è stato detenuto per meno di cinque anni, con riferimento alla data di acquisto. La data di cessione o di acquisto è quindi il parametro chiave per il calcolo dell’imposta. La normativa attuale si applica sia alle cessioni dirette che alle operazioni di cessione di crediti fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il panorama normativo e fiscale legato alle agevolazioni edilizie in Italia ha subito negli ultimi anni una metamorfosi radicale. Se la prima fase del superbonus è stata caratterizzata dalla corsa all’efficientamento energetico e alla sisma bonificazione – trainata dai meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito -, la fase attuale si sta concentrando sugli effetti collaterali di natura fiscale a lungo termine. Tra questi, lo spauracchio principale per i contribuenti è rappresentato dalla nuova tassazione sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili riqualificati. In questo contesto di forte incertezza, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento di fondamentale importanza attraverso la risposta all’interpello n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

cessione immobile e superbonus per la plusvalenza conta la data di acquisto casa
© Quifinanza.it - Cessione immobile e Superbonus, per la plusvalenza conta la data di acquisto casa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Superbonus fermi: come vendere casa senza pagare la plusvalenzaIl superbonus è attualmente sospeso, impedendo di completare i lavori di ristrutturazione.

L’Inter sorride con la cessione di Esposito: ecco i dettagli della plusvalenza a bilancioL’Inter ha concluso la cessione dell’attaccante, con il riscatto da parte del Cagliari che ha portato a una plusvalenza a bilancio.

Temi più discussi: Pronto il Modello per sconto in fattura o prima cessione credito Superbonus 2026; Plusvalenze post-Superbonus: determinazione analitica e Scudo Fiscale nelle cessioni infradecennali; Superbonus 2026: nuovo modello per sconto in fattura e cessione del credito; Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus: spettano anche alle società? 2026.

Superbonus, per la plusvalenza conta la data di acquisto dell’immobile23/06/2026 - La plusvalenza da cessione di un immobile oggetto di interventi Superbonus non è imponibile se il bene è stato adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior ... edilportale.com

Plusvalenza cessione immobile Superbonus | Quando non si pagano tasseLa plusvalenza in caso di cessione di un immobile oggetto di Superbonus o di un intervento edilizio, non sempre è da tassare. Vendere un immobile con una plusvalenza può significare dover pagare delle ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web