Superbonus fermi | come vendere casa senza pagare la plusvalenza

Il superbonus è attualmente sospeso, impedendo di completare i lavori di ristrutturazione. Per vendere un immobile senza pagare la tassa sulla plusvalenza, bisogna dimostrare che i lavori non sono stati terminati. Sono necessari documenti che attestino lo stato di avanzamento dei lavori e la data di inizio intervento. Questi documenti devono essere presentati per giustificare l’assenza di incremento di valore legato ai lavori non conclusi.

? Domande chiave Come evitare la tassa sulla plusvalenza se il cantiere è fermo?. Quali documenti servono per dimostrare che i lavori non sono conclusi?. Perché il fallimento dell'impresa può annullare l'obbligo di pagare tasse?. Quando scatta il limite dei dieci anni per la nuova tassazione?.? In Breve La tassazione decade se l'acquisto avviene oltre i cinque anni secondo art. 67 TUIR.. Il decennio fiscale decorre solo dalla comunicazione formale di fine lavori o pratiche urbanistiche.. L'art. 1 D.L. 2122023 tutela i beneficiari con SAL effettuati entro la fine del 2023.. La risposta n. 904-2352026 della Direzione regionale Lombardia chiarisce il regime per cantieri sospesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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