L’Inter sorride con la cessione di Esposito | ecco i dettagli della plusvalenza a bilancio

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha concluso la cessione dell’attaccante, con il riscatto da parte del Cagliari che ha portato a una plusvalenza a bilancio. Il trasferimento permette al club di ottenere un beneficio economico, rafforzando la propria posizione finanziaria. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, e la cessione ha comportato un ingresso di risorse che influirà sui conti della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali del club.

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Inter News 24 Il riscatto dell’attaccante da parte del Cagliari garantisce un importante respiro economico per le casse del club nerazzurro. Il riverbero degli effetti positivi sul bilancio dell’Inter del riscatto da parte del Cagliari di Sebastiano Esposito si presenta anche alla voce plusvalenze. Come ricorda Calcio e Finanza, infatti, oltre ai 4 milioni incassati nell’immediato e al 40% dell’eventuale futura rivendita, va considerato anche il plusvalore generato dalla cessione dell’attaccante classe 2002, che saluta l’ Inter dopo 12 anni: « Esposito aveva un contratto in essere con l’ Inter fino al 2026, verosimilmente rinnovato fino al 2027 prima della sua partenza in prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com

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