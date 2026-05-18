L’Inter sorride con la cessione di Esposito | ecco i dettagli della plusvalenza a bilancio

L’Inter ha concluso la cessione dell’attaccante, con il riscatto da parte del Cagliari che ha portato a una plusvalenza a bilancio. Il trasferimento permette al club di ottenere un beneficio economico, rafforzando la propria posizione finanziaria. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, e la cessione ha comportato un ingresso di risorse che influirà sui conti della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali del club.

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