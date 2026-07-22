Il campionato di Serie B 2026-27 inizia con una sfida tra Cesena e Sampdoria, programmata per il fine settimana del 22 agosto all’Orogel Manuzzi. La squadra di casa affronterà subito una delle principali avversarie della stagione. Il Modena aprirà il ritorno in campionato, mentre il Palermo chiuderà la prima giornata. La stagione è partita con grande ritmo e molte sfide in programma.

Cesena, 22 luglio 2026 – Parte subito fortissimo, il campionato del Cesena: l’apertura della serie B 2026-27 sarà, infatti, all’ Orogel Manuzzi contro la Sampdoria nel weekend del 22 agosto. Per i bianconeri sarà solamente la seconda volta in cui il campionato inizerà contro i doriani, l’unico altro precedente è quello della serie A 1990-91: al termine di quel campionato, scudetto per i biancoscudati, retrocessione per il Cavalluccio. “Sarà il derby di Andrea Mancini”, il commento a caldo del direttore generale Corrado Di Taranto alla cerimonia di ieri di Ascoli. Poi ci sarà il derby col Modena, che battezzerà invece il girone di ritorno (9 gennaio), mentre invece a chiudere la serie B ormai alle porte c’è il Palermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, stagione subito in salita: la Serie B parte con la Samp. Il Modena aprirà il ritorno, Palermo all’ultima

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