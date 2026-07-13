Il cammino dell' Inter parte in salita | Marotta ' apre' la stagione nerazzurra

L'Inter ha iniziato la nuova stagione con una sconfitta in una partita di campionato. La società ha annunciato che il direttore generale ha commentato la prestazione, sottolineando le difficoltà incontrate. La squadra si è presentata con alcuni giocatori nuovi, mentre altri sono rimasti in panchina. La partita si è conclusa con una sconfitta, senza ulteriori dettagli sul risultato esatto o sulle circostanze. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito indicazioni sui prossimi passi.

Non è certo il 'primo giorno' che i tifosi dell'Inter si attendevano. Questo è chiaro. I nerazzurri ripartono con lo scudetto sul petto, ma da quel 3 maggio che ha sancito la conquista del 21esimo tricolore (senza dimenticare la Coppa Italia del 14 maggio) tante speranze sono state disattese e tante illusioni sono evaporate nel caldo torrido di un mercato che, paradossalmente, ha sinora portato solo freddure. Le promesse di una squadra che, al netto delle uscite dovute a questioni anagrafiche, sarebbe stata puntellata e rinforzata con "giovani di prospettiva e possibilmente italiani" e "calciatori esperti" (concentti... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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