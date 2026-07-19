IL RITIRO DEL MODENA SI PARTE I gialli di mister Galloppa in Trentino Ed è subito primo test della stagione
Il Modena ha iniziato la preparazione estiva in Trentino con il primo test della stagione. Il pullman gialloblù è arrivato allo stadio Braglia, dove i giocatori si sono allenati in vista delle prossime partite. L'allenatore ha guidato l'allenamento, che si è svolto nel pomeriggio. Nessuna comunicazione ufficiale sulle formazioni o sui dettagli dell’amichevole. La squadra prosegue la preparazione in vista dell’inizio del campionato.
Stadio Braglia, esterno giorno. L’inconfondibile pullman gialloblù parcheggiato nel piccolo piazzale antistante il portone degli spogliatoi, l’atmosfera quella di ogni primo giorno della nuova stagione: un copione già visto ma sempre in qualche modo intrigante, come se il calcio tornasse nel quotidiano di tutti dopo una, breve in verità, pausa dedicata al riposo. Sono passate da poco le 8.30 quando alla spicciolata arrivano i calciatori canarini che ad uno ad uno sistemano i loro effetti personali nel portabagagli. L’atmosfera è molto serena e si sprecano i sorrisi, nessuno di loro nega una stretta di mano o un selfie alla trentina di tifosi venuta a vedere la partenza della squadra per il ritiro, nonostante la temperatura e il grado di umidità nell’aria non proprio piacevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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MODENA'S RETREAT IS ON. Coach Galloppa's yellow cards are in Trentino. And it's the first test of the season.Braglia Stadium, exterior, daytime. The unmistakable yellow-and-blue bus parked in the small square in front of the locker room door, the atmosphere like ... sport.quotidiano.net