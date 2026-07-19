IL RITIRO DEL MODENA SI PARTE I gialli di mister Galloppa in Trentino Ed è subito primo test della stagione

Notizia in breve

Il Modena ha iniziato la preparazione estiva in Trentino con il primo test della stagione. Il pullman gialloblù è arrivato allo stadio Braglia, dove i giocatori si sono allenati in vista delle prossime partite. L'allenatore ha guidato l'allenamento, che si è svolto nel pomeriggio. Nessuna comunicazione ufficiale sulle formazioni o sui dettagli dell’amichevole. La squadra prosegue la preparazione in vista dell’inizio del campionato.