Cerimonia del Ventaglio con il presidente della Camera Fontana
Martedì 28 luglio alle 15 si svolgerà alla Sala del Mappamondo di Montecitorio la cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente della Camera dei deputati. L’evento è organizzato dall’Associazione stampa parlamentare.
ROMA – Martedì 28 luglio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si terrà la cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana (foto), da parte dell’Associazione stampa parlamentare. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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