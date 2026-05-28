Il 27 ottobre, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro a due cittadini pugliesi, Sergio Fontana e Giancarlo Negro. La nomina è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale. I due sono stati riconosciuti per il loro contributo nel settore imprenditoriale. La cerimonia di consegna avverrà in una data successiva, secondo le procedure previste dalla legge.

Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 27.05.2026, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero COIN Roberto – Artigianato Orafo –... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - I pugliesi Sergio Fontana e Giancarlo Negro fra i nuovi cavalieri del lavoro Conferimento del presidente della Repubblica

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