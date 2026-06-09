Il 28 maggio, nella Sala della Regina della Camera dei deputati, si è svolto un incontro tra alcuni leader della rete anti-aborto internazionale. L’evento, promosso dall’associazione Pro Vita e Famiglia, ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari Paesi. Il presidente della Camera, leghista, ha dato il benvenuto e inviato un messaggio di supporto all’iniziativa.

Alcuni dei principali esponenti della rete antiaborto nel mondo si sono incontrati il 28 maggio scorso nella Sala della Regina della Camera dei deputati italiana, su invito dell'associazione Pro Vita e Famiglia e accolti dal saluto del presidente leghista della Camera Lorenzo Fontana. L'evento, intitolato "il grande bavaglio", è stato organizzato per denunciare una presunta censura nei confronti di chi sostiene opinioni come "l'unica famiglia è quella naturale" e "la vita va difesa dal concepimento fino alla morte naturale" o di chi critica "l'industria abortista". Tra gli ospiti: l'influencer olandese e una delle rappresentanti Maga in Europa Eva Vlaardingerbroek;... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla Camera convegno degli esponenti delle rete anti-aborto mondiale. Il presidente Fontana autorizza e manda un messaggio

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