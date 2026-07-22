A Cerea, in provincia di Bergamo, un ristorante aperto sessant’anni fa da Vittorio Cerea ha dato origine a un impero culinario. La struttura, considerata una festa del gusto, ha visto crescere la sua fama nel tempo, mantenendo un legame forte con la tradizione. La storia del ristorante, iniziata come un’attività semplice, si è trasformata in un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. La celebrazione dei 60 anni segna un traguardo importante per la famiglia Cerea.

L'impero su cui non tramonta mai il pacchero è nato da un onesto ma piuttosto anonimo ristorante aperto da Vittorio Cerea sessant'anni fa nel cuore di Bergamo. Gli imperi, del resto, non nascono da un giorno all'altro, nemmeno quelli gastronomici. Ci vuole pazienza, visione, fortuna e tanto burro. Vittorio e la moglie Bruna erano giovani, carini e ambiziosi. Ebbero l'idea, pensa tu, di scegliere la cucina di mare come proprio territorio d'elezione. A Bergamo, dove il pesce non si era mai visto, et pour cause, essendo i bergamaschi dei montanari mancati. Il ristorante però era buono, la voce iniziò a girare e prese ad attirare anche le attenzioni della critica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerea, la vita comincia a 60 anni. Una festa del gusto Da Vittorio

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18 years ago, she saved a CEO with her blood; a familiar pendant made him recognize her instantly.

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