Per il 60° anniversario del ristorante, la famiglia Cerea ha creato la Torta Pacchero, un dolce ispirato ai tradizionali paccheri. La torta, presentata come parte delle celebrazioni, riprende la forma e gli elementi del piatto salato, reinterpretandoli in chiave dolce. La creazione segna l’inizio dei festeggiamenti per i sessant’anni di attività del locale.

La famiglia Cerea celebra sessant’anni di storia con una rivoluzione dolce: nasce la Torta Pacchero. La famiglia Cerea inaugura i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario del ristorante Da Vittorio trasformando i celeberrimi Paccheri in un dessert. Questa nuova creazione, denominata Torta Pacchero, segna un traguardo identitario per l’eccellenza gastronomica di Brusaporto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la famiglia Cerea, il pastry chef Simone Finazzi e il maître chocolatier Davide Comaschi. L’obiettivo è celebrare un’icona che ha ridefinito il concetto di alta cucina italiana attraverso la semplicità e la ricerca costante della materia prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Vittorio: nasce la Torta Pacchero per i 60 anni del ristorante

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Paccheri alla Vittorio: La Ricetta Originale dei Cerea, Segreti della Mantecatura e Pomodori

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