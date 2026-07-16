La presidente del Consiglio ha premiato Chicco Cerea, definendolo un visionario, e gli ha consegnato una spilla sulla giacca. La cerimonia si è svolta in occasione di un evento pubblico. Nel frattempo, si prepara una festa per i 60 anni di un altro chef, con mille invitati, dedicata a uno street food di alta qualità.

«Quest’uomo è così visionario che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appuntato la spilla sulla candida giacca di Chicco Cerea. «Ci eravamo detti che era una cosa tra noi — ha risposto lo chef primogenito di Vittorio e Bruna — ma ora lo abbiamo svelato». L’episodio è accaduto ieri (15 luglio) nella Sala Verde di Palazzo Chigi in occasione del «Premio Maestro dell’arte della cucina italiana», riconoscimento istituito con apposita legge nel 2024 con lo scopo di valorizzare i Maestri dell’enogastronomia... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Chicco Cerea premiato da Giorgia Meloni: «Un visionario». Ora la festa per i 60 anni di Vittorio: mille invitati per lo street food stellato

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