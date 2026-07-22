C' era una volta a Trentinara tra festa musica e sapori

Da salerno.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 22 al 26 luglio, il borgo di Trentinara ha ospitato cinque giorni di eventi tra musica, attività per bambini, balli, enogastronomia e laboratori. La manifestazione si è svolta nel centro storico, coinvolgendo residenti e visitatori. Durante le giornate, sono state allestite varie iniziative per celebrare le tradizioni locali, con spettacoli e degustazioni distribuite nelle piazze principali del paese.

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Cinque giorni di musica, attività per bambini, balli, enogastronomia e laboratori: dal 22 al 26 luglio il borgo di Trentinara - in provincia di Salerno -  festeggia le tradizioni popolari con “C’era una volta a Trentinara”.L’evento, ideato da uno degli storici organizzatori delle “Festa del Pane e della Civiltà Contadina”, farà rivivere l’anima più autentica del paese, tra sapori, musica e antiche usanze. Tra i vicoli del centro storico, i profumi delle pietanze si uniranno al suono della musica, ai canti ed ai balli della tradizione.  «La bellezza senza tempo di Trentinara con i suoi incantevoli panorami, la giusta cornice in una magica atmosfera da vivere insieme, proprio come “c’era una volta”», spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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