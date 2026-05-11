Montignano | torna la Festa del Cuntadin tra sapori e musica live

A Montignano si prepara nuovamente la Festa del Cuntadin, un evento che unisce tradizioni culinarie e musica dal vivo. Venerdì sera sarà possibile gustare un menù speciale, mentre sul palco dei Giardini 8 Marzo si terrà il tour spettacolo con vari artisti. L’appuntamento richiama residenti e visitatori, offrendo un mix di piatti tipici e intrattenimento musicale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con dettagli sui partecipanti e il programma ancora da definire.

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? Punti chiave Cosa troverai nel menù speciale del venerdì sera?. Chi porterà sul palco il tour spettacolo ai Giardini 8 Marzo?. Come cambierà l'offerta gastronomica durante l'ultimo giorno di festa?. Dove potrai scoprire i tesori del mercato vintage e modernariato?.? In Breve Programma dal 14 al 17 maggio con musica dei Gem Boy e Demis Tarsi.. Mostra fotografica di Evandro Sartini presso la scuola elementare Pieroni.. Mercatino Brocante in Piazza Ferrer con esposizione di oggetti vintage e modernariato.. Sabato 16 maggio mercatino artigianale e mostra di trattori d'epoca.. Dal 14 al 17 maggio 2026, Montignano riaprirà le porte della sua tradizione con la Festa del Cuntadin, un evento che vede il team della Montignanese impegnato nei preparativi per quattro giorni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignano: torna la Festa del Cuntadin tra sapori e musica live ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo... Capaccio Paestum, torna la Festa del Carciofo IGP: sapori, musica e tradizione dal 24 aprile al 3 maggioDiciottesima edizione per uno degli eventi più attesi della primavera campana tra gastronomia, spettacoli e cultura Torna a Capaccio Paestum uno... Argomenti più discussi: La Festa del Cuntadin: finalmente ci siamo!; Corinaldo, approvato il Rendiconto 2025; In Prima vince solo l’Olimpia Marzocca; Le professioni tecniche hanno incontrato i futuri sindaci di Senigallia.