Notte d’estate | Gragnano in festa tra eventi musica e sapori

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, tra le 18 e le 24, il centro storico di Gragnano ospita “Notte d’estate”, una serata dedicata a musica, eventi e sapori. La manifestazione prevede l’illuminazione delle vie e numerose iniziative per coinvolgere residenti e visitatori. La festa si svolge tutta in un’unica notte, con l’obiettivo di far vivere il paese in modo diverso, tra momenti di intrattenimento e incontri conviviali.