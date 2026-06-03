Notte d’estate | Gragnano in festa tra eventi musica e sapori
Sabato 6 giugno, tra le 18 e le 24, il centro storico di Gragnano ospita “Notte d’estate”, una serata dedicata a musica, eventi e sapori. La manifestazione prevede l’illuminazione delle vie e numerose iniziative per coinvolgere residenti e visitatori. La festa si svolge tutta in un’unica notte, con l’obiettivo di far vivere il paese in modo diverso, tra momenti di intrattenimento e incontri conviviali.
Sabato 6 giugno, dalle ore 18 alle 24, il centro storico di Gragnano si accende con “Notte d’estate”, una serata pensata per vivere il paese in modo nuovo, tra luci, suoni e tante occasioni di incontro. Un evento reso possibile dall’impegno dell’Amministrazione comunale, dai commercianti, dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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