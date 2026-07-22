Durante la notte si sono verificati atti di violenza nel centro cittadino, con tre veicoli dati alle fiamme e numerosi cartelli stradali usati come armi. Sono stati segnalati anche danni ai vetri di negozi e scritte di odio sui muri. Si sono contati 64 agenti feriti durante gli scontri e un manifestante è stato arrestato. La zona è stata successivamente ripulita, con la rimozione dei veicoli incendiati e dei materiali usati per creare disordine.

Mastromarino Il campo di battaglia in cui si è consumata la guerriglia dell’altra notte è stato ripulito. Le carcasse delle tre auto incendiate e i cartelli stradali, usati come lance dagli antagonisti, sono stati rimossi, i sampietrini e i massi, impugnati dai professionisti del disordine, pure. Sull’asfalto non ci sono più nemmeno i candelotti dei lacrimogeni impiegati dalla polizia per reprimere i 200 facinorosi che hanno continuato a mettere a ferro e fuoco il centro fino a poco prima dell’una di notte. Di quelle ore di violenza e devastazione restano i feriti, 64 tra le forze dell’ordine, e sei mezzi di polizia danneggiati. Di quella furia rimangono le vetrine rotte e gli insulti, feroci, vergati sui muri, le colonne e gli ingressi dei negozi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro città devastato. Scritte d’odio, vetri rotti e 64 agenti feriti. Arrestato manifestante

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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