Una porta a vetri dell’ex circoscrizione è stata distrutta, lasciando un varco di vetri rotti che permette il passaggio di bambini. La zona presenta vetri rotti, bivacchi e segni di degrado. Sono stati segnalati problemi di abbandono e condizioni di incuria nell’area, con evidenti danni alle strutture e presenza di discariche abusive. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali tramite segnalazioni da parte dei residenti.

Pisa, 11 luglio 2026 – Una delle porte a vetri mandata in frantumi, per aprire un varco di cocci aguzzi come zanne attraverso il quale può tranquillamente passare un bambino. Cataste di fascicoli contenenti i verbali, scritti a mano e firmati, annali di riunioni di quartiere, gettati a terra e sparsi anche nell’ombroso giardino esterno, dove un’unica panchina resiste, parecchio malmessa, tra i rifiuti e l’erba alta. E, quando cala la sera, il via vai di chi utilizza la struttura - progettata dall’architetto Massimo Carmassi e chiusa dal 2018 - come rifugio di fortuna in cui dormire (e non solo) indisturbato. Scene dalla sede della ex... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vetri rotti, bivacchi, degrado. Sos per l’ex circoscrizione

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