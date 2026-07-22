centenario napoli ipotesi blitz e afragola per il centro sportivo

Notizia in breve

Il Napoli sta preparando le celebrazioni per il centenario, che si terranno il primo agosto, e sta anche valutando un intervento a Afragola per il nuovo centro sportivo. Sul fronte delle festività, si stanno definendo i dettagli dell’evento. Per quanto riguarda il centro sportivo, si stanno approfondendo le ipotesi di un blitz e di un intervento nella zona di Afragola. Le due iniziative sono in fase di sviluppo, senza comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.