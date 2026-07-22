Centenario Napoli ipotesi blitz e Afragola per il centro sportivo
Il Napoli sta preparando le celebrazioni per il centenario, che si terranno il primo agosto, e sta anche valutando un intervento a Afragola per il nuovo centro sportivo. Sul fronte delle festività, si stanno definendo i dettagli dell’evento. Per quanto riguarda il centro sportivo, si stanno approfondendo le ipotesi di un blitz e di un intervento nella zona di Afragola. Le due iniziative sono in fase di sviluppo, senza comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.
Il Napoli lavora su due fronti in vista del Centenario. Da una parte c’è l’organizzazione delle celebrazioni del primo agosto. Dall’altra prende sempre più spazio il progetto per il nuovo centro sportivo. La squadra sarà impegnata a Castel di Sangro proprio nel giorno dell’anniversario. Il club sta però valutando la possibilità di far arrivare a Napoli una rappresentanza della rosa. L’ipotesi riguarda il capitano e alcuni compagni, che potrebbero partecipare agli eventi attraverso una breve visita in città. A fare il punto è stato Carlo Alvino, intervenuto in diretta da Dimaro su Kiss Kiss Napoli: “Vi do una chicca sul centenario. L’1 agosto il Napoli è a Castel di Sangro ma si sta lavorando affinché nei limiti del possibile una delegazione possa fare un blitz veloce a Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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