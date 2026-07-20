Centro sportivo Napoli Afragola avanza | contatti intensificati

Nel centro sportivo di Afragola si sono intensificati i contatti tra il Napoli e il nuovo allenatore. Quest’ultimo ha deciso di mantenere la stessa linea adottata nella stagione precedente, senza apportare cambiamenti radicali. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti con un approccio stabile, seguendo le indicazioni fornite dal nuovo tecnico. La situazione si sta consolidando in vista delle prossime partite ufficiali.

Il Napoli di Massimiliano Allegri parte dalla continuità. Il nuovo tecnico non sembra intenzionato a cancellare il lavoro svolto nella scorsa stagione. L’obiettivo è conservare le certezze della squadra e valorizzare ogni giocatore nel ruolo più adatto. Le prime sedute di Dimaro hanno mostrato allenamenti vari e un utilizzo costante del pallone. Una metodologia che, secondo Carlo Alvino, conferma la volontà di proseguire lungo il percorso tracciato da Antonio Conte. Il giornalista, intervenuto durante Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro su Televomero, ha spiegato: “La diversificazione dell’allenamento del Napoli dimostra cosa vuole fare Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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